Госдума убрала из списка отягчающих обстоятельств совершение преступления сотрудниками МВД

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 30 мая одобрили в третьем чтении закон, исключающий совершение преступления сотрудниками полиции из перечня отягчающих обстоятельств, сообщил ТАСС 30 мая. Авторами инициативы выступили четыре депутата от КПРФ, законопроект был внесен на рассмотрение парламента в октябре прошлого года.

Предложенная коммунистами поправка предусматривает исключение из части 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ, содержащей перечисление возможных отягчающих обстоятельств, пункта "о" ("совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел").

Законотворцы объясняли актуальность предложенной инициативы наличием "фактической дискриминации сотрудников органов внутренних дел" по сравнению с другими силовиками. Как отмечали коммунисты, только совершение преступления полицейским учитывается в России как отягчающий фактор, в то время как на сотрудников иных ведомств это правило не распространяется.

Против законопроекта выступал лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, который призывал не смягчать требования к полицейским, а ужесточать их к прочим силовикам.