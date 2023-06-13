Гарнизонный суд в Петербурге приговорил мобилизованного к колонии за дезертирство

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего из Ленобласти по делу о дезертирстве в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ), сообщила 13 июня объединенная пресс-служба городских судов.

Как установил суд, фигурант был призван осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации. В конце октября он самовольно покинул расположенный вблизи Луганской Народной Республики блиндаж "с целью вовсе уклониться от прохождения военной службы и не желая участвовать в специальной военной операции", пересказывает события судебная пресс-служба. Этому предшествовал отказ выдвигаться на оборонительную позицию.

Гражданин перебрался с оружием в другой город. Там он переоделся в гражданскую одежду, сжег военный билет и закопал автомат, после чего убыл с некой женщиной на ее машине в Донецк Ростовской области, а оттуда — домой в Ленобласть.

"10 ноября 2022 года фигурант добровольно явился в военный следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону", — сообщили в пресс-службе судов.

Суд признал мобилизованного виновным и назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Наказание по вменяемой ему статье предполагает от пяти до 15 лет колонии.

В начале июня полиция задержала в Петербурге подозреваемого в дезертирстве из воинской части. В мае гарнизонный суд в Подмосковье приговорил восьмерых жителей Калининградской области к реальным срокам за дезертирство и неисполнение приказа.