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Новости 16:02

"Единая Россия" выдвинула Ведерникова на выборы губернатора Псковской области

фото ЗакС политика "Единая Россия" выдвинула Ведерникова на выборы губернатора Псковской области

Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на предстоящих выборах главы региона, сообщил 13 июня ее официальный Telegram-канал.

"Единая Россия" выдвинула Михаила Ведерникова кандидатом на выборах губернатора Псковской области. Его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции", — говорится в сообщении.

В пользу Ведерникова высказался присутствовавший на мероприятии секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Также во вторник документы для участия в выборах подали в региональный избирком Игорь Романов от Партии Роста, Александр Баев от КПРФ и Антон Минаков от ЛДПР, сообщили в региональном избиркоме. Выборы губернатора Псковской области состоятся в сентябре, голосование продлится в течение трех дней.


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