Смольный рассчитывает подписать соглашение о строительстве трассы М-49 в рамках ПМЭФ

Руководство Северной столицы надеется заключить соглашение о строительстве автотрассы М-49 в Приморском районе в рамках предстоящего Международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Вдвоём с М-32 они образуют новый транспортный узел у "Лахта Центра", пишет "Фонтанка".

Это должно быть очередное концессионное соглашение, партнёром которого Смольный видит Газпром. Речь идёт о трассе, которая соединит Приморское шоссе с ЗСД и М-32, возведением которой занимается АО "ВАД".

Ранее, напомним, петербургский градоначальник Александр Беглов и председатель совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер приняли участие в открытии двух новых путепроводов к "Лахта Центру".