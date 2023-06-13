ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:33

Детей станут допускать до занятий физкультурой только при наличии справок о здоровье

фото ЗакС политика Детей станут допускать до занятий физкультурой только при наличии справок о здоровье

После того как в Петербурге во время занятия физкультурой скончалась 14-летняя местная жительница со своевременно не обнаруженным заболеванием, федеральные власти приняли решение допускать школьников до занятий спортом только после предъявления справок о здоровье. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ доступен на портале правовых актов.

Коррективы вносятся в Федеральный закон "Об образовании в РФ".

В пояснительной записке к документу указывается, что нововведения назрели из-за участившихся случаев недомогания школьников на уроках физкультуры.

Ранее в Петербурге 14-летняя девочка умерла во время занятий спортом. Впоследствии выяснилось, что у неё был своевременно не выявленный недуг, который и послужил причиной её гибели.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама