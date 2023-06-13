Детей станут допускать до занятий физкультурой только при наличии справок о здоровье

После того как в Петербурге во время занятия физкультурой скончалась 14-летняя местная жительница со своевременно не обнаруженным заболеванием, федеральные власти приняли решение допускать школьников до занятий спортом только после предъявления справок о здоровье. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ доступен на портале правовых актов.

Коррективы вносятся в Федеральный закон "Об образовании в РФ".

В пояснительной записке к документу указывается, что нововведения назрели из-за участившихся случаев недомогания школьников на уроках физкультуры.

Ранее в Петербурге 14-летняя девочка умерла во время занятий спортом. Впоследствии выяснилось, что у неё был своевременно не выявленный недуг, который и послужил причиной её гибели.