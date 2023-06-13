ЛДПР намерена представить на ПМЭФ нейросеть "Жириновский"

В ходе Петербургского международного экономического форума ЛДПР намерена презентовать обещанную ранее нейросеть "Жириновский", сообщило РИА Новости 13 июня. Как заявили информагентству в партии, это произойдет в четверг, 15 июня.

По утверждению ЛДПР, работы над алгоритмом идут сейчас "полным ходом". "Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться", — поведали в партийной пресс-службе и уточнили, что нейросеть станет доступна для общения после намеченной презентации на ПМЭФ.

Цель создания нейросети носит сугубо просветительский характер, добавили в ЛДПР.

О намерении создать нейросеть имени основателя ЛДПР заявил ее нынешний лидер Леонид Слуцкий 6 апреля — в первую годовщину смерти Владимира Жириновского. Предполагается, что алгоритм сможет моделировать позицию покойного политика по актуальным вопросам.