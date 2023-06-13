Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль предприятий

Кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы проект закона о разовом налоге на сверхприбыль крупных предприятий. Речь идет об организациях, чья средняя величина прибыли в два предыдущих года держалась выше отметки в один миллиард рублей.

"Законопроектом предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей, налог на сверхприбыль", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Обложению налогом подлежит разница в средней величине прибыли в 2021-2022 годах над аналогичными значениями в 2018-2019 годах. Налоговая ставка при этом составит 10%, а крайним сроком выплат назначено 28 января 2024 года. В то же время величина ставки может составить 5% в случае внесения обеспечительного платежа в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

"Налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер", — отметили в правительстве.

Как отмечается, законопроект предусматривает ряд исключений из списка плательщиков налога на сверхприбыль. В частности, налог не коснется угольных компаний и предприятий нефтегазового сектора, части иностранных компаний, а также малого и среднего бизнеса и прочих.

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о консультациях правительства и бизнеса относительно возможности выплаты однократного взноса в бюджет. Позже глава Минфина Антон Силуанов поведал, что речь может идти о сумме около 300 миллиардов рублей.