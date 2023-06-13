Путин подписал закон о расширении списка экстремистских материалов

Президент Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ответственности за распространение экстремистских материалов. Документ опубликован 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 20.29 КоАП РФ ("Производство и распространение экстремистских материалов"). Теперь ответственность граждан будет наступать не только за производство и хранение материалов, включенных в соответствующий федеральный список, но также за аналогичные действия с материалами, перечисленными в законе "О противодействии экстремистской деятельности".

Речь идет о документах или информации с призывами или оправданием экстремистской деятельности, в том числе о трудах руководителей НСДАП и фашистской партии Италии, о выступлениях и изображениях руководителей организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, и о выступлениях глав организаций, с ними сотрудничавших. Также это касается обосновывающих расовое превосходство или оправдывающих военные преступления публикаций.

Наказание по указанной статье предусматривает для граждан штраф в размере до трех тысяч рублей или же административный арест сроком до 15 суток. В случае с должностными лицами штраф может составить от двух до пяти тысяч рублей, для юрлиц возможен штраф от 100 тысяч до одного миллиона рублей либо же приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтении в конце мая. Совет Федерации одобрил его 7 июня.