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Новости 10:51

Бастрыкин заинтересовался опасной свалкой на юго-западе Петербурга

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался опасной свалкой на юго-западе Петербурга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль процессуальную проверку сведений о нелегальной свалке в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщает информационный центр СК, складирование мусора производится, несмотря на наличие запрещающих знаков. Утилизируются, помимо строительного мусора, отходы нефтепереработки, что наносит существенный вред окружающей среде.

От петербургских коллег Бастрыкин требует доклада о результатах проверки.

Накануне депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов пожаловался в комитет по природопользованию на свалку, расположенную на Волхонском шоссе.


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Упоминаемые персоны
Кондрашов Павел Вячеславович 




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