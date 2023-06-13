Мундеп попросил Смольный пресечь ввоз отходов на свалку на Волхонском шоссе

Замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов 13 июня направил обращение председателю комитета по природопользованию Александру Герману с просьбой совместно с администрацией Красносельского района разработать план по недопущению завоза отходов на несанкционированную свалку на Волхонском шоссе.

Кондрашов решил обратиться к чиновникам после сообщений о пожаре на территории свалки. Видеозаписи инцидента появились в социальных сетях 11 июня. Муниципал потребовал провести замеры воздуха в Кировском и Красносельском районах на превышение содержания предельно допустимых веществ.

Отметим, местные жители пытаются добиться устранения свалки минимум с 2016 года. Она находится недалеко от природоохранной зоны и жилых массивов на проспекте Народного Ополчения. Прокуратуре дважды приходилось требовать от владельца участка ликвидировать свалку. Несмотря на попытки ограничить въезд на территорию, через некоторое время свалка вновь "оживала". По словам очевидцев, мусор продолжают завозить и сейчас.

Константин Леньков