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Новости 12:09

Депутат Госдумы Делимханов получил ранение

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Делимханов получил ранение

Избранный от Чеченской республики депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение. Об этом сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

По всей видимости, инцидент мог иметь место в зоне проведения военной спецоперации.

Ранее в социальных сетях получила распространение ошибочная информация о гибели депутата от Чечни.

Делимханов представляет собой одного из самых немногословных депутатов Госдумы. В прошлом году президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил сведения о том, что Делимханов жив, и в связи с этим предложил читателям своего Telegram-канала "не верить всяким хрюшкам".

UPD 13:25 На сайте телеканала новость отредактировали. Теперь говорится об отсутствии официального подтверждения ранения. Более того, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Делимханов "жив-здоров".

фото: duma.gov.ru


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