Депутат Госдумы Делимханов получил ранение

Избранный от Чеченской республики депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение. Об этом сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

По всей видимости, инцидент мог иметь место в зоне проведения военной спецоперации.

Ранее в социальных сетях получила распространение ошибочная информация о гибели депутата от Чечни.

Делимханов представляет собой одного из самых немногословных депутатов Госдумы. В прошлом году президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил сведения о том, что Делимханов жив, и в связи с этим предложил читателям своего Telegram-канала "не верить всяким хрюшкам".

UPD 13:25 На сайте телеканала новость отредактировали. Теперь говорится об отсутствии официального подтверждения ранения. Более того, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Делимханов "жив-здоров".

фото: duma.gov.ru