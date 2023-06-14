Scally Milano оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга 14 июня признал артиста Даниила Дмитриева, выступающего под псевдонимом Scally Milano, виновным в дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Музыканта обязали выплатить 40 тысяч рублей за пацифистские высказывания во время апрельского концерта в петербургском "Гигант Холле". Сам рэпер в суд не пришел.

Поводом для штрафа стала видеозапись с концерта 22 апреля, на котором Дмитриев со сцены выкрикнул несколько пацифистских нецензурных лозунгов. Ролик привлек внимание сотрудников центра по борьбе с экстремизмом после обращения депутата Государственной думы от "Единой России" Михаила Романова. Кроме силовиков, запись посмотрели 159 тысяч человек. Видео на заседании суда участники процесса смотрели без цензуры.

Адвокат Шамиль Сулиманов, который представлял интересы Дмитриева, в суде заявил, что нецензурный ролик был опубликован третьим лицом в неизвестном Telegram-канале. Кроме того, по словам Сулиманова, запись была сделана 26 февраля 2022 года на концерте другого артиста, а не в апреле 2023 года, как утверждалось в протоколе. Тогда ответственности за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК) еще не ввели. Такие нормы появились лишь в марте прошлого года. Кроме того, Сулиманов рассказал, что его доверитель никогда не выступал против России и российской армии.

Несмотря на это, судья приняла решение о штрафе, не удаляясь в совещательную комнату. Обжаловать постановление Сулиманов не собирается.

Концерт в "Гигант Холле" был сорван сотрудниками полиции. Тогда оперативники задержали в зале несколько человек, которые якобы были пьяны. Всего по соответствующей статье о нахождении в общественном месте в нетрезвом виде было составлено четыре административных протокола. Помимо штрафа за дискредитацю, Scally Milano могло грозить наказание по статье о пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств и психотропных веществ (ст. 6.13 КоАП). Сперва материалы дела были направлены в Калининский районный суд, а затем в Невский. В последнем дело отправили обратно составителям протокола, но в положенный трехдневный срок на устранение недочетов материалы в суд не вернули.

Напомним, апрельский концерт стал поводом для уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ч.1 ст. 151 УК РФ). Адвокат рассказал ЗАКС.Ру, что запрашивал информацию об этом деле, но ответа не получил. Среди фигурантов дела Дмитриев не числится.

Константин Леньков