Беглов объявил о закупке ещё 25 электробусов и строительстве депо под них

Власти Петербурга намерены приобрести ещё 25 электробусов до конца текущего года. Ещё сотню должны купить в 2024-м. О том, как будет развиваться инфраструктура в этом направлении рассказал градоначальник Александр Беглов в интервью ТАСС.

В следующем году, по словам губернатора, под нужды электробусов будет возведён отдельный парк в промзоне "Ржевка".

"В 2023 году за счет средств Фонда национального благосостояния планируем приобрести еще 25 таких машин. В 2024 году в производственной зоне "Ржевка" построим парк электробусов с ночной зарядкой. К его открытию закупим дополнительно 100 электробусов. Они помогут повысить качество транспортного обслуживания в Красногвардейском, Выборгском и других районах", — поделился Беглов.

Напомним также, ранее городской глава в этом же интервью ТАСС сообщил о планах по развитию метро. Беглов пообещал, что в течение ближайших десяти лет построят 20 новых станций. Последняя, напомним, открывалась в 2019 году.