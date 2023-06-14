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Новости 14:59

Запорожская область рассчитывает в рамках ПМЭФ на заключение 20 договоров о партнёрстве

фото ЗакС политика Запорожская область рассчитывает в рамках ПМЭФ на заключение 20 договоров о партнёрстве

Избранный министром промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, каким образом присоединённый к РФ регион может помочь российской промышленности. Заявление чиновника приводит "Петербургский дневник".

По словам Еланцева, в Запорожье активно развивается автопром.

"Наш регион в плане промышленности славится комплектующими для автомобилей, а также для сельскохозяйственной техники. Думаю, что в рамках импортозамещения вообще в целом по РФ это тоже востребованное направление", - подчеркнул Еланцев.

Руководство Запорожской области рассчитывает заключить не менее 20 соглашений в рамках ПМЭФ, заключил чиновник.

Ранее в кулуарах мероприятия врио главы ДНР Денис Пушилин поведал о будущем заводов Мариуполя.


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