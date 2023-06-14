Экспертиза определит историко-культурную ценность полуразрушенного дома Басевича

Санкт-Петербургский городской суд 14 июня обязал провести историко-культурную экспертизу доходного дома Басевича, сообщили в Telegram-канале "SOS СПб СНОС". Эксперты должны будут определить, имеет ли культурную ценность здание 1912 года постройки в Петроградском районе, которая позволила бы включить дом в список объектов культурного наследия.

Такое решение было вынесено во время судебного разбирательства по иску градозащитника Олега Мухина к КГИОП. Авторы канала отмечают, что комитет и представители заинтересованного лица Академического театра балета Бориса Эйфмана выступали против назначения экспертизы.

Напомним, 18 мая рабочие начали снос доходного дома. По задумке застройщика, здание планируют "реконструировать" для размещения в нем апартаментов для сотрудников Академии танца. После начала сноса несколько активистов пытались помешать работам, проникнув на территорию стройплощадки. Районный суд арестовал их на сроки от 12 до 14 суток по статье о мелком хулиганстве. Позже противники сноса объявили сбор подписей за лишение Бориса Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга.

Градозащитники несколько лет пытаются добиться сохранения облика дома Басевича. Последние годы здание было заброшено. Неоднократные попытки добиться охранного статуса через суд обернулись неудачей.

Константин Леньков