Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

Депутаты Государственной думы решили одобрить в первом чтении проект законотворческой инициативы, предполагающей повышение призывного возраста с 18 до 21 года. Трансляция ведётся на сайте нижней палаты парламента.

Также законопроектом предусматривается повышение максимальной планки призыва с 27 до 30 лет.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста был внесён на рассмотрение Госдумы в середине марта. При этом максимальная планка вырастет сразу до пикового значения в 2024 году, а первый будут поднимать постепенно в 2024-2026 годах.