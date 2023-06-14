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Новости 17:18

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

Депутаты Государственной думы решили одобрить в первом чтении проект законотворческой инициативы, предполагающей повышение призывного возраста с 18 до 21 года. Трансляция ведётся на сайте нижней палаты парламента.

Также законопроектом предусматривается повышение максимальной планки призыва с 27 до 30 лет.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста был внесён на рассмотрение Госдумы в середине марта.  При этом максимальная планка вырастет сразу до пикового значения в 2024 году, а первый будут поднимать постепенно в 2024-2026 годах.


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