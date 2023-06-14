Суд отказал застройщику, требовавшему от жителей Песочного 8 млн рублей

Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил правоту жителей Песочного в их споре с застройщиком "СПб Реновация", передает "Фонтанка".

Исковые требования компании к местным жителям на сумму 8,4 млн рублей были отклонены. В такую сумму истец оценил убытки от аренды кранов за все время судебных разбирательств.

Ранее пятеро жильцов добивались приостановки разрешения на строительство пяти корпусов ЖК "Живи! В Курортном" и одержали победу. Активисты жаловались на то, что строительство привело к осушению поселка. Более того, вместо заявленных четырехэтажных домов застройщику разрешили возвести десятиэтажки.