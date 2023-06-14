На ПМЭФ призвали дальнобойщиков не беспокоиться в ближайшие 10 лет о замещении на беспилотных водителей

На протяжении ближайших десяти лет дальнобойщикам нет необходимости беспокоиться о том, что беспилотные машины заменят их труд, поделился в ходе Петербургского международного экономического форума замдиректора логистической компании "ПЭК" Вадим Филатов.

Таким образом представитель компании отреагировал на новость о запуске беспилотных КамАЗов по трассе М-11 "Нева". Филатов отметил, что на сегодняшний день отечественные автопарки испытывают нехватку среди водителей большегрузов.

По словам специалиста, сегодня от 3 до 5% автопарков грузоперевозчиков пребывают в простое введи недостатка "пилотов".

"На ближайшие 10 лет нашим водителям беспокоиться не о чем. Грузов, перевозчиков и машин больше, чем желающих быть водителями", – уверен Филатов, чьё заявление приводит "Фонтанка".