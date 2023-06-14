Беглов: По поручению Путина в Петербурге откроется историко-археологический музей

Специалисты продолжают работать над созданием нового историко-археологического музей, который должен открыться в городе на Неве согласно поручению Владимира Путина, информирует пресс-служба администрации Петербурга.

Заявление озвучил градоначальник Александр Беглов во время заседания попечительского совета Государственного музея истории Петербурга в Петропавловской крепости под председательством руководителя СВР Сергея Нарышкина.

Во время своего выступления Беглов отметил, что при проведении различных археологических изысканий местные специалисты обнаруживают "сооружения и предметы прошлых эпох, в том числе времён Петра Первого, а также поселений, которые существовали до основания города".

По версии губернатора, подобные находки следует сохранять. В качестве примера подобных работ Беглов напомнил о законсервированных останках древоземляной Петропавловской крепости, заложенной ещё при Петре I.