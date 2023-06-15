Беглов заявил о росте потока туристов в Петербург

Петербург в 2023 году рассчитывает принять не меньше туристов, чем годом ранее, заявил РИА "Новости" губернатор Александр Беглов. При этом он отметил, что восстановление турпотока в Северной столице проходит быстрее, чем в среднем по регионам.

"В прошлом году мы приняли более восьми миллионов гостей. Это 77 % от допандемийного турпотока. Решающий вклад в его восстановление внесли наши сограждане", — приводит слова Беглова информагентство.

По словам градоначальника, прирост турпотока в Петербурге составил 33 % год к году, в то время как в среднем по России этот показатель находится на уровне 10 %. При этом более половины гостей города составляют туристы с детьми, а 38 % путешественников в прошлом году пришлось на людей в возрасте от 18 до 34 лет.

Также Беглов сообщил, что город развивает новые виды туризма. Среди упомянутых им оказались в том числе патриотический, промышленный, гастрономический, свадебный и другие.

Ранее стало известно о желании Минэкономразвития увеличить турпоток по России до 140 миллионов человек к 2030 году.