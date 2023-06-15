Новый учебник истории для 5-9 классов подготовят в течение 2024 года

Министерство просвещения планирует завершить разработку нового учебника истории для 5-9 классов в течение следующего года, заявил в интервью "Известиям" глава ведомства Сергей Кравцов.

"Сейчас готовится учебник по истории для основной школы", — сообщил министр изданию. На вопрос о сроках завершения работы он сообщил, что оно планируется "в течение следующего года".

Кравцов также отметил, что учебник истории для 10-11 классов "совмещает те подходы, которые были и в существующих учебниках". Рассуждая о том, как будет представлена в пособии тема СВО, он выразил мнение, что материал позволит ученикам "осознанно, осмысленно" составить мнение о вопросе.

Ранее Кравцов пообещал дополнить посвященные СВО разделы учебников "как только мы победим".

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ