Кравцов пообещал дополнить разделы учебников о СВО "как только мы победим"

Посвященные СВО разделы школьных учебников истории в перспективе ждет расширение и дополнение, поделился планами министр просвещения Сергей Кравцов. Случится это после победы России в спецоперации, сообщил он в интервью "Первому каналу".

"О причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация — обязательно об этом нужно говорить, и тем более это старшие классы. 11-й класс — это новейшая история. Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории", — заявил глава Минпросвещения на вопрос интервьюера.

В конце апреля Кравцов сообщил о завершении работы над новым учебником истории для 11 класса, содержащим раздел о СВО. Авторами книги выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Позже в Минпросвещения добавили, что намерены завершить апробацию пособия до сентября.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ