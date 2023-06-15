Решетников: Может понадобиться привлечь деньги населения в инвестиции

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о возможности привлечения средств россиян в инвестиции. Об этом он сказал во время пленарной дискуссии 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Речь на дискуссии шла о структурной трансформации российской экономике. В частности, Решетников затронул отсутствие конкуренции в финансовой сфере, более 90% которой составляет банковская система.

- Одновременно с этим надо думать и развивать системы поверх банковской системы, какие-то альтернативные механизмы. В том числе, цифровые финансовые активы у нас есть, облигационный рынок, вовлечение средств населения в какую-то инвестиционную деятельность, с учетом всех ограничений, - заявил Решетников.

Он уточнил, что людям нужен выбор — за них решения не принимают.

- Банк России провел большую подготовительную работу к этому. И это нам всё сейчас понадобится в ближайшее время. Именно как возможность выбора, подчеркну, - добавил министр.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Ранее в рамках форума председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что сценарий мирового кризиса пока не реализовался.

София Саттарова