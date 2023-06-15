Стоимость строительства "ИТМО Хайпарк" может увеличиться

Строительство проекта "ИТМО Хайпарк" в Пушкинском районе Петербурга может подорожать с 41 до 50 миллиардов рублей, сообщили 15 июня "Ведомости". Об этом изданию в кулуарах ПМЭФ рассказал гендиректор АО "ИТМО Хайпарк" Андрей Назаров.

"В связи с ростом цен на строительные материалы, энергетическую инфраструктуру и работы итоговая сумма увеличится", — заявил Назаров.

Инновационный центр на юге Петербурга планируется построить в три этапа. В рамках первого должны появиться учебный корпус и студенческий клуб, а также два общежития. Подрядчиком выступает московское АО "ПолитехСтрой", стоимость контракта составила 13,2 миллиарда рублей. Как уточнил Назаров, на площадке ведутся подготовительные работы, до конца года должна быть достроена инженерная инфраструктура. Ввод первой очереди в эксплуатацию запланирован на 2025 год.