Силуанов хочет вернуть в Россию уехавших "пессимистов"

Министр финансов России Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что все пессимисты из страны уже уехали. Так он отреагировал на обсуждение адаптации российской экономики к новым реалиям.

- По поводу оптимизма и пессимизма вы начали говорить. Я-то думал, что все пессимисты разъехались, остались одни оптимисты, - сказал Силуанов.

В конце дискуссии модератор поинтересовался у министра, какие планы на будущее он себе ставит. Силуанов ответил, что хотел бы вернуть пессимистов:

- KPI: Чтобы пессимисты вернулись.

Помощник президента России Максим Орешкин на это отметил, что почти половина уехавших осенью вернулись назад. Об этом говорит банковская статистика, заявил Орешкин.

Напомним, ранее на этой же дискуссии министр экономического развития России Максим Решетников заявил о возможности привлечения средств населения в инвестиции. Это может понадобиться в ближайшее время, считает чиновник.

София Саттарова