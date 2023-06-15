Милонов предложил обязать блогеров получать аккредитацию для проведения лекций

Депутат Госдумы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, обратился в Минобрнауки с предложением обязать блогеров получать аккредитацию для проведения лекций, сообщил 15 июня RT со ссылкой на текст письма. По версии парламентария, это позволило бы защитить потребителей от получения некачественных услуг.

В своем обращении к министру Валерию Фалькову Милонов попросил рассмотреть идею "об опосредованном запрете свободной (не лицензируемой государственными органами) лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны". Как считает депутат, ведение лекций без аккредитации должно стать в России незаконным.

Сейчас россиянам случается обращаться за информацией к сомнительным блогерам, итогом чего становится потеря времени и средств, заявил Милонов в комментарии RT. По его словам, такие курсы могут становиться причинами несчастных случаев, запущенных заболеваний и банкротства доверчивых граждан.

Чтобы помешать распространению лженауки, соответствующий контент блогеров следует сопровождать предупреждающими сообщениями, полагает депутат. Это должно касаться тем, связанных с историей, медициной, правом, инвестициями и бизнесом, считает он.

Ранее Милонов предлагал ввести форменную одежду для депутатов Госдумы.