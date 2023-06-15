Набиуллина заявила о необходимости приватизации для развития частной инициативы

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в рамках Петербургского международного экономического форума 15 июня заявила о возможности проведения приватизации. Для этого в стране есть необходимые возможности, сказала Набиуллина.

- Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. И у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам. <...> У нас есть возможность это сделать, - сказала глава ЦБ.

По ее словам, приватизация не только пополнит бюджет, но и поможет в развитии частной инициативы и частного бизнеса. Набиуллину поддержал помощник президента Максим Орешкин. Он считает, что приватизация поможет государству выйти из неэффективно используемых активов с пользой и выгодой.

Напомним, также в рамках этой дискуссии министр экономического развития России Максим Решетников заявил о возможности привлечения народных средств в инвестиционную деятельность. Это может потребоваться в ближайшее время, считает министр.

София Саттарова