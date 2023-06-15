МВД объявило в розыск московского экс-мундепа Брюханову

Бывший муниципальный депутат из Москвы Анастасия Брюханова объявлена в федеральный розыск, следует из информации на сайте МВД. Внимание на это обратила 15 июня "Медиазона"*.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в заведенной на Брюханову карточке без уточнения, о какой именно статье Уголовного кодекса идет речь.

В апреле ГСУ Следственного комитета по Москве сообщило о возбуждении против Брюхановой уголовного дела о распространении фейков про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Причиной этого назвали выпуск ролика на YouTube с "заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".

Сама оппозиционерка находится вне пределов России.

В 2021 году Брюханова участвовала в выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве. По итогам подсчета голосов ее внезапно обошла Галина Хованская.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов