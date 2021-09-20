Удальцова и Брюханова внезапно проиграли по одномандатным округам в Москве

Две столичные оппозиционерки, Анастасия Удальцова (выдвинутая КПРФ) и Анастасия Брюханова (выдвинутая "Яблоком") обратили внимание общественности на аномалии в ходе подсчета голосов по своим одномандатным округам.

Судя по скриншотам, сделанным на разных этапах подсчета голосов, победа "утекла" от Удальцовой в самый последний момент. Когда было обработано 97,66% голосов, супруга бывшего политзаключенного Сергея Удальцова побеждала конкурентку от ЕдРа Светлану Разворотневу (31,14% против 29,55%). Однако идущая второй Разворотнева на самом последнем отрезке обогнала активистку "Левого фронта" и после обработки всех бюллетеней заняла первое место (35,72% против 25,30%). Аномалию прокомментировал Сергей Удальцов.

"Вот так нагло единороссы крадут нашу победу на выборах. Цифры не бьются, но им уже на все наплевать! Лишь бы удержаться у власти!", – написал он в своем Telegram-канале.

Аналогичная неприятность постигла и Брюханову: в ее округе ситуация еще более наглядная. По результатам обработки 99,57% бюллетеней она выигрывала у единоросса Галины Хованской (27,14% против 27,55%). Внезапно после обработки 100% бюллетеней в этом одномандатном округе соперницы поменялись местами: Хованская набрала 28,78% против 23,28, отданных Брюхановой.