Тихонова начала борьбу с ларьками в Парголово

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова занялась решением проблем жителей Нижнего Парголово, которые недовольны обилием нелегальных торговых точек.

По оценке политика, микрорайон стал похож на один большой рынок. Имеются также трудности с уборкой территории. При этом гражданам не хватает благоустроенных скверов.

"Даже на участке, где строительные работы уже запрещены судом, идет доделка торгового помещения", - отметила Тихонова в своем Telegram-канале.

Справедливоросс обратилась к судебным приставам, а также в комитет по контролю за имуществом и комитет по промышленной политике. За неимением возможности убрать ларьки с частной земли она призывает хотя бы следить за их эстетическим видом.

фото: Надежда Тихонова / Telegram