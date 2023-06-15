Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter

Основания для разблокировки в России сервиса микроблогов Twitter в настоящее время отсутствуют, считает замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Своим мнением он поделился с журналистами по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Оснований для разблокировки сейчас нет", — приводит слова Субботина ТАСС.

В начале июня вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился в РКН с предложением разблокировать Twitter. В обоснование своей позиции он сослался на то, что платформа стала лояльнее относиться к российским госорганам и журналистам. До этого, в апреле, ведомство уже сообщало о своей отрицательной позиции по вопросу разблокирования сервиса.