ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о соцподдержке пострадавших при терактах

Члены фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение коллег законопроект о мерах социальной поддержки лиц, пострадавших в ходе террористических актов. Текст инициативы появился 15 июня в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предполагает, что пострадавшие при терактах граждане должны иметь право на бесплатное изготовление зубных протезов, бесплатно получать лекарственные средства и получать медицинскую помощь вне очереди. Также документ устанавливает перечень категорий лиц, которые будут иметь право на такие льготы.

"Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористической акции, проводится в целях их возвращения к нормальной жизни, включает в себя правовую помощь указанным лицам, их психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, трудоустройство вплоть до восстановления на работе, предоставление им жилья", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Двумя днями ранее на рассмотрение Госдумы поступил другой законопроект ЛДПР, предполагающий лицензирование владельцев собак опасных пород.