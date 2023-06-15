В Кремле назвали "нормальной работой" Минюста проверку "Ельцин-центра"

В Кремле не располагают информацией об обстоятельствах проверки "Ельцин-центра" на предмет деятельности иноагента, заявил 15 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он охарактеризовал ее как "нормальную работу" Министерства юстиции.

"Я не знаю, что стало поводом для такой проверки, но, с другой стороны, это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства", — цитирует слова Пескова РИА "Новости". Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов, знают ли в Кремле о проверке "Ельцин-центра" и считают ли, что для нее имеются основания.

Ранее о проведении проверки президентского центра имени Бориса Ельцина сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко. При этом он уточнил, что не помнит, кто из депутатов обратился в ведомство с просьбой о ее выполнении.