Минюст проверяет "Ельцин-центр" на предмет "иноагентства"

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил, что его ведомство начало проверять деятельность екатеринбургского "Ельцин-центра" на соответствие законодательству об иностранных агентах. Об этом пишет РИА "Новости".

Информация прозвучала 15 июня на расширенном заседании Госдумы. С просьбой о проверке выступил депутат Андрей Альшевских.

"Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет", - ответил ему замминистра.

Отметим, что жалобы на "Ельцин-центр" со стороны различных политических и общественных деятелей звучат регулярно. Критикуют его работу как левые, так и патриотические движения. В прошлом году появилась информация, что силовики искали в учреждении экстремистские материалы.