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Новости 13:44

Глава Минтруда назвал долю россиян за чертой бедности

фото ЗакС политика Глава Минтруда назвал долю россиян за чертой бедности

Уровень бедности в России сейчас составляет 9,8 %, следует из слов главы Минтруда Антона Котякова. Министр заявил, что к 2030 году планируется снизить этот показатель более чем на три процентных пункта.

"По итогам 2022 года бедность в нашей стране находится на отметке 9,8 %. Опять-таки, за последние три года мы видим динамику к снижению", — цитирует Котякова РИА "Новости". В своей речи министр назвал полученный результат "в принципе очень хорошим показателем с точки зрения его соотнесения с прошлыми периодами" и поделился планами относительно дальнейшего снижения уровня бедности.

Согласно словам Котякова, к концу 2030 года российские власти планируют снизить показатель бедности до 6,5 %.

В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что с 2017 по 2022 год из бедности вышли 3,6 миллиона россиян.

Фото: pixabay


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