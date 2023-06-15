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Новости 13:50

Петербуржца будут судить за преступление 35-летней давности

фото ЗакС политика Петербуржца будут судить за преступление 35-летней давности

В Колпинский районный суд Петербурга направили дело о насильственном преступлении, совершенном в 1988 году. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, его возбудили еще в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР.

83-летнего фигуранта будут судить за избиение пожилого родственника, повлекшее смерть.

К моменту совершения преступления обвиняемый был неоднократно судим. По версии следствия, он, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько десятков ударов 80-летнему отцу. Последний через неделю скончался в больнице.


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