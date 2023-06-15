В Петербурге ввели противопожарный режим

В период с 15 по 30 июня в Петербурге объявлен противопожарный режим, следует из сообщения городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. За его нарушение предусмотрены штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

"На территориях зеленых насаждений, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) запрещено любое разведение огня и проведение пожароопасных работ", — уведомили в комитете.

В период противопожарного режима запрещается въезд в городские леса и ООПТ на автомобилях, за исключением движения по дорогам общего пользования. Стоянка машин разрешена исключительно в специально оборудованных местах.

С начала года инспекторы в сфере охраны окружающей среды выписали 91 административный протокол за нарушение режима ОППТ, из которых 68 были составлены за разведение огня. За нарушение правил на заповедных территориях гражданам грозят штрафы в размере до четырех тысяч рублей по статье 8.39 КоАП РФ. Одновременно в период действия противопожарного режима за нарушение правил противопожарной безопасности в лесах и на ОППТ возможно наложение штрафов в размере от 40 до 50 тысяч рублей для граждан по статье 8.32 КоАП РФ.

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