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Новости 15:55

У Гостиного двора задержали активиста с плакатом

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали активиста с плакатом

Петербургские полицейские задержали активиста Александра Синько, передает портал MR7. Молодой человек возле Гостиного двора выразил свой протест против законопроекта, запрещающего смену пола без медицинских показаний, который в настоящее время рассматривается Госдумой.

После задержания пикетчика оставили сидеть в припаркованном автозаке. Спустя час его доставили в отдел полиции №28. Первое время к Синько не пускали адвоката Сергея Подольского, однако еще через час у юриста все-таки получилось попасть к подзащитному.

Под законодательной инициативой, ставшей поводом для акции, подписалось 369 депутатов, включая спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

UPD 16:05 На активиста составили протокол по ч.1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Судить его собираются уже сегодня.


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