В Госдуму внесен проект о запрете смены пола

В общей сложности 369 депутатов Государственной думы поставили подписи под внесенным на рассмотрение парламента законопроектом о запрете смены пола. Инициатива появилась в электронной базе Думы вечером 30 мая, подписи под ней поставили, среди прочих, спикер Вячеслав Володин и главы всех пяти фракций.

Законопроект предусматривает внесение поправок в существующие законы "Об актах гражданского состояния" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В первом случае авторы предлагают признать утратившей силу норму, предусматривающую возможность выдачи заключений об изменении записей актов гражданского состояния после предъявления документа о смене пола, выданного медицинской организацией.

Во втором случае депутаты предложили ввести новую статью, 45.1 "Запрет смены пола человека". Она предполагает введение запрета медработникам на проведение "медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека". В качестве исключения депутаты намерены оставить лишь "медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей", решения о проведении которых должна будет принимать комиссия федерального госучреждения в сфере здравоохранения.

"В России практика смены пола и информирование граждан о такой возможности только набирают обороты, параллельно с этим растет и число формального подтверждения смены пола", — говорится в пояснительной записке к проекту. Ссылаясь на статистику МВД, авторы сообщают о том, что в период с 2016 по 2022 год в стране за заменой паспортов по причине смены пола обратились 2 990 человек.

О том, что законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, стало известно на прошлой неделе.