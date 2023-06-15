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Новости 16:25

Вишневский обратился к Мутко из-за исчезновения мемориальной доски Ахматовой с "Крестов"

фото ЗакС политика Вишневский обратился к Мутко из-за исчезновения мемориальной доски Ахматовой с "Крестов"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение на имя генерального директора АО "ДОМ.РФ" Виталия Мутко и губернатора города Александра Беглова с требованием вернуть мемориальную доску Анны Ахматовой на фасад бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной. Текст письма "яблочник" опубликовал в своем Telegram-канале. 

На доске был изображен портрет Ахматовой и строчки из стихотворения "Реквием". В конце 30-х годов в "Крестах" находился сын поэтессы писатель Лев Гумилев. Об исчезновении памятной доски стало известно в начале недели. 

В мае 2023 года Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти полностью передало "ДОМ.РФ" комплекс зданий бывшего СИЗО. 

Константин Леньков


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Вишневский Борис Лазаревич 




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