Вишневский обратился к Мутко из-за исчезновения мемориальной доски Ахматовой с "Крестов"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение на имя генерального директора АО "ДОМ.РФ" Виталия Мутко и губернатора города Александра Беглова с требованием вернуть мемориальную доску Анны Ахматовой на фасад бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной. Текст письма "яблочник" опубликовал в своем Telegram-канале.

На доске был изображен портрет Ахматовой и строчки из стихотворения "Реквием". В конце 30-х годов в "Крестах" находился сын поэтессы писатель Лев Гумилев. Об исчезновении памятной доски стало известно в начале недели.

В мае 2023 года Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти полностью передало "ДОМ.РФ" комплекс зданий бывшего СИЗО.

Константин Леньков