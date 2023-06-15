Депутат Хинштейн усомнился в отделении российского интернета от всего мира

Депутат Государственной дума Александр Хинтштейн в рамках дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что никто не предлагает абстрагировать интернет России от всего мира или "перейти к шлюзованию". При этом, он отметил, что технологически это сделать можно.

- Меня сегодня журналисты спрашивают в переходах между мероприятиями: "Можно как в Китае?". Я говорю: "Да, технологически можно". <...> Технологически каждый из нас может сейчас выброситься с пятого этажа. Это же не значит, что мы сейчас пойдем и выбросимся, - сказал Хинтшейн.

Депутат выразил уверенность, что абстрагирование российского интернета не произойдет. Хинштейн добавил, что необходимо использовать некоторые механизмы для обеспечения безопасности всех, кто пользуется цифровой средой. Требуется как защита от мошенников, так и от разных форм информационного противодействия и распространения "фейков".

На той же дискуссии Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости законодательно закрепить то, что цифровой суверенитет - часть национальной безопасности. Это критически значимая сфера интересов государства, уверена Захарова.

София Саттарова