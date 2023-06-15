В историческом здании на Малой Морской откроют спортивно-оздоровительный комплекс

Петербург и ООО "ММ5" подписали в рамках проходящего ПМЭФ соглашение о намерениях реконструировать историческое здание на Малой Морской улице и приспособить его под спортивно-оздоровительный комплекс, сообщил 15 июня вице-губернатор Николай Линченко.

"Планируется реконструкция пятиэтажного исторического здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 5, лит. А. Основной целью проекта является создание в Петербурге комплексной лечебно-оздоровительной инфраструктуры с высоким качеством сервиса", —написал Линченко в своем Telegram-канале.

Речь идет о второй очереди отеля Wawelberg, расположенного в соседнем здании. Предполагается, что после реконструкции в здании будут проводиться персональные и групповые тренировки, посетители смогут заниматься фитнесом, йогой, пилатесом и прочим. Размер инвестиций составит не менее 840 миллионов рублей, завершение работ намечено на 2028 год.

Фото: Telegram-канал Николая Линченко