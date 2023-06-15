Хинштейн назвал преждевременным вопрос блокировки YouTube в России

Вопрос блокировки YouTube в России представляется сейчас преждевременным, заявил 15 июня глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме. Депутат полагает, что сперва в стране должен появиться видеохостинг, способный конкурировать с американским сервисом.

"До тех пор, пока мы, говорю не от лица Государственной думы или депутатов, а мы, Россия, не сделали продукт, который может в полном объеме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно", — приводит соображения Хинштейна ТАСС.

Депутат подчеркнул, что решение о блокировке YouTube может быть принято исходя из ряда факторов, однако определяющим при этом должен оставаться вопрос о том, как это скажется на пользователях. "Для нас самое главное все-таки — это люди", — добавил он.

В то же время Хинштейн заявил, что оснований для ограничения доступа к видеосервису накопилось "выше крыши, уже на 10 пожизненных сроков вперед".

Также на ПМЭФ Хинштейн скептически высказался о возможности полной изоляции рунета от глобальной сети.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна