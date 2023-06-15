Песков: Путин на ПМЭФ будет говорить об экономике России

В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин даст оценку российской экономике, сообщил 15 июня его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Как отметил Песков, речь Путина должна быть "весьма и весьма" объемной, поскольку она изначально готовилась "достаточно большой". По его словам, от президента следует ожидать оценку экономики России за прошедший год.

"Вы знаете, президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку. И, наверное, очертит основные перспективы", — предположил представитель Кремля [цитата по РИА "Новости"].

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина должно состояться в пятницу около 14:00. Участие в мероприятии также примет президент Алжира Абдельмаджид Теббун.