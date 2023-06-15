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На Кубе начали принимать банковские карты "Мир"

фото ЗакС политика На Кубе начали принимать банковские карты "Мир"

Некоторые банки в кубинской столице Гаване начали выдавать наличные деньги по российским банковским картам "Мир", передает ТАСС. Таким образом можно снять кубинские песо. Приблизительный курс рубля к песо - 1 к 1,5, без учета банковской комиссии.

При этом в магазинах и различных заведениях Кубы расплатиться российскими картами все еще нельзя. Всего "Мир" действует на территории примерно десяти государств.

Ранее стало известно, что до конца года первые транзакции с использованием карт "Мир" можно будет совершить в Мьянме.

фото: unsplash


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