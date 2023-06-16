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Новости 9:51

У Фонда имущества Петербурга появился новый врио гендиректора

фото ЗакС политика У Фонда имущества Петербурга появился новый врио гендиректора

Андрей Бочуров назначен на должность временно исполняющего обязанности гендиректора АО "Фонд Имущества Санкт-Петербурга", соответствующие данные появились в базе "Контур.Фокус".

Полный тёзка Бочурова ранее занимал пост первого замглавы комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области, передаёт "Деловой Петербург".

Кроме того, его имя имеется в телефонном справочнике исполнительных органов: там он указан как руководитель отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Ранее главу Фонда имущества Петербурга Станислава Гармаша, его заместительницу Евгению Политову и индивидуального предпринимателя Aндрея Bасильева поместили под домашний арест в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Ущерб от действий фигурантов оценивается силовиками в 9,47 млн рублей.


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