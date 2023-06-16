Владельцем петербургского ТК "Лето" стал офшор из Калининграда

Общество с ограниченной ответственностью "СПб-Лето", которое владеет торговым комплексом "Лето" на Пулковском шоссе, обрело нового учредителя. Внимание на это обратил "Деловой Петербург".

Согласно базе данных "Контур.Фокус", отныне владельцем ООО на 99,9% стала международная компания ООО "С.П.Б. Винтер Сайпрус Лимитед", которая является резидентом специального административного района на острове Октябрьский в Калининграде.

До недавних пор фирма "С.П.Б. Винтер Сайпрус Лимитед" являлась кипрским офшором. Второй совладелец с минимальной долей - компания "Ред Моллс Лимитед" - зарегистрирован на Виргинских Островах.

Напомним также, ранее стало известно, что сеть магазинов Decathlon должна ТРК "Лето" свыше 140 млн рублей из-за простаивающих площадей.