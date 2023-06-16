ФСИН: После смены юрлица дальнейшая судьба памятной доски Ахматовой неизвестна

Куда пропала мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой, располагавшейся на стене бывшей тюрьмы "Кресты", по-прежнему неизвестно, пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление ФСИН. В ведомстве сообщили, что передавали комплекс новому юрлицу вместе с табличкой.

В свою очередь новый владелец "Крестов" "ДОМ.РФ" сообщил, что документы о наличии доски ФСИН ему не предоставляла. Более того, она вообще не стояла на балансе учреждения.

"До передачи имущественного комплекса другому собственнику памятная доска располагалась на фасаде здания, рядом с входом для посетителей учреждения на Арсенальной набережной. После смены юридического лица дальнейшая судьба доски неизвестна", — поделились в региональном управлении ФСИН.

Из-за пропажи таблички депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился с запросами к губернатору Петербурга Александру Беглову и руководителю компании "ДОМ.РФ" Виталию Мутко.