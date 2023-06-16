Более 130 тысяч участников СВО получили статус ветерана боевых действий

Более 130 тысяч участников специальной военной операции получили статус ветерана боевых действий, сообщила 16 июня замглавы Минтруда Ольга Баталина на Петербургском международном экономическом форуме. Она отметила, что эти граждане имеют право на получение различных мер социальной поддержки.

"Все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, <...> имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий. <...> 133,5 тысячи участников СВО уже сегодня такой статус имеют", — цитирует слова чиновницы ТАСС.

Баталина отметила, что правом на получение соответствующего статуса обладают все участники СВО "независимо от способа их мобилизации". При этом сам статус позволяет ветеранам претендовать на получение комплекса мер соцподдержки, в том числе на предоставление им ежемесячных выплат, лекарственного и санаторно-курортного обеспечения, доплат к пенсии и прочего.

Неделей ранее Минобороны выступило с инициативой предоставлять статус ветерана боевых действий в том числе военным, дислоцированным в регионах, граничащих с четырьмя новыми территориями России.