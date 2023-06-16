График разводки Троицкого моста поменяется из-за подготовки к "Алым парусам"

Работы по подготовке к проведению праздника выпускников "Алые паруса" скажутся на графике разводок Троицкого моста, сообщили 16 июня в "Мостотресте". Начиная с воскресенья, 18 июня, и до пятницы, 23 июня, пролет переправы будет поднят каждую ночь вплоть до самого утра.

"В связи с монтажом оборудования и подготовкой к празднику выпускников "Алые паруса" меняется график разводки Троицкого моста. С 18 по 23 июня переправа будет разводиться в 23:00 и наводиться в 07:00", — гласит уведомление на сайте учреждения.

В "Мостотресте" отметили, что речь идет о предварительном графике, который может меняться непосредственно в день самой разводки. Изменений в графиках разводки других мостов не предусмотрено.

"Алые паруса" состоятся на следующей неделе, 24 июня. Участие в мероприятии примут школьники из Мариуполя.